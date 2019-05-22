В Сочи сносят четырехэтажный самострой

Сочи, Краснодарский край, , 14:11 — REGNUM К сносу четырехэтажного 48-квартирного дома, построенного незаконно, приступили в Сочи 22 мая, сообщила пресс-служба администрации города. Снос проводится подрядчик по заказу администрации города, при содействии судебных приставов.

Как пояснили в мэрии города-курорта, с 2014 года на территории Имеретинской низменности установлено ограничение высоты строений: допускается возведение только индивидуальных домов высотой не выше 12-ти метров и не более трех этажей, этажностью — не больше трёх. В 2017 году застройщик Роберт Касицын получил разрешение на строительство индивидуального жилого дома площадью 272 кв.м. По факту же был возведен четырехэтажный жилой дом на 48 квартир. При этом нарушения были выявлены еще на ранней стадии, когда выяснилось, что площадь застройки вдвое больше заявленной.

Застройщик получил предупреждение о незаконности строительства и лично от мэра Анатолия Пахомова, но продолжил возведение многоквартирного дома.

Мэрия направила в суд иск о сносе, суды всех инстанций признали дом незаконным и подлежащим сносу.

«Они явно рассчитывали, что сумеют легализовать строения через суд, но просчитались. Я уверен, что принимаемые нами меры станут уроком на будущее для всех, кто затевает подобные игры с законом», — прокомментировал снос глава Сочи Анатолий Пахомов.

В мэрии также сообщили, что ведутся подготовительные работы по сносу трёхэтажного блочного дома, расположенного на землях бывшего совхоза «Южные культуры» (застройщик Аида Бязрова).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Сочи сообщали, что с 2009 года на территории города было возведено более 500 самостроев, из них судом был легализован 61 объект. До конца 2019 года в Сочи планируется снести 54 самостроя.

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