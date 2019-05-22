На Занзибаре усилен контроль качества в области рисоводства — СМИ

Занзибар, Танзания, , 14:43 — REGNUM Исследовательский институт рисоводства на Занзибаре подписал соглашение с Институтом материковой части Танзании по сертификации семян (TOSCI). Мера была принята для улучшения контроля за качеством выращиваемого риса, передает газета Mwananchi со ссылкой на заявление министерства сельского хозяйства, природных ресурсов, животноводства и рыболовства Занзибара от 21 мая.

По информации издания, в период с начала 2018 года по март 2019 года на Занзибаре под рисовые плантации было возделано более 11 тысяч гектаров. Власти Занзибара выполнили 82% плана, в соответствии с которым под выращивание риса нужно было возделать 13,5 тысяч гектаров.

Заместитель министра сельского хозяйства Макаме Али Усси сообщил, что власти Занзибара продолжают предоставлять фермерам с островов Занзибар и Пемба семена, удобрения и средства по борьбе с вредителями.

Макаме добавил, что министерство будет давать консультации о выращивании риса.

Занзибар — автономия в составе Танзании со своим президентом, парламентом и законодательством.