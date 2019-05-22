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Нацпроект «Образование»: новые кадры для реального сектора экономики

Экономика

Колледж экономики и информатики заключил договор о социальном партнёрстве с градообразующим предприятием — АО «Оренбургские минералы»

Оренбург, 22 мая 2019, 15:25 — REGNUM  Студенты Оренбургского колледжа экономики и информатики пройдут практику в моногороде Ясный на АО «Оренбургские минералы». Руководство колледжа подписало с компанией договор о социальном партнерстве, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Цель соглашения — обеспечить условия подготовки высококвалифицированных специалистов среднего звена, способных к профессиональному росту и профессиональной мобильности, создать среду, обеспечивающую студентам профессионально-личностное саморазвитие, сформировать индивидуальный опыт самоопределения.

«Нацпроект «Образование» и его региональная составляющая «Молодые профессионалы» стимулируют сетевое взаимодействие образовательных организаций и предприятий. Мы надеемся, что сотрудничество пойдет всем на пользу», — сказала и.о. министра образования Оренбургской области Галина Сафонова.

Группа оренбургских студентов уже побывала в моногороде Ясном. Они встретились с руководителями и специалистами предприятия, представили свои проекты, рассказали об успехах и достижениях, поделились планами на будущее. Студентов ознакомили с информационными технологиями, которые используются в работе, и пригласили на производственную практику с перспективой дальнейшего трудоустройства.

Добавим, АО «Оренбургские минералы» — крупнейший производитель хризотила в мире. Киембаевское месторождение хризотилового волокна, на базе которого работает комбинат «Оренбургские минералы», расположено на восточном склоне Южного Урала в городе Ясном Оренбургской области.

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Национальный проект «Образование»
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