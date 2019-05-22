Цены на газ в Латвии значительно выросли в сравнении с другими странами ЕС

Рига, , 13:54 — REGNUM Согласно новым данным статистического бюро ЕС Eurostat во второй половине 2018 года рост цен на газ в ЕС был самым быстрым по сравнению с товарами других категорий, сообщает новостной портал delfi.lv.

По сравнению с июлем-декабре 2017 года быстрее всего цена на газ в национальной валюте росла за тот же период 2018 года в Ирландии (+17,3%), Болгарии (+16,5%), Швеции (+16,4%), Румынии (+16,3%) и Латвии (+14,5%).

В тоже время цена на газ в Эстонии и Литве возросла незначительно — на 2,9% на 2,5% соответственно. Наименьший рост наблюдался в Австрии и Чехии, где показатели составили 0,4% и 0,1% соответственно. Обратная тенденция, понижение цены, наблюдалась в Хорватии (-2,5%), Португалии (-1,9%), Венгрии (-0,4%) и Германии (-0,2%).

Среди прибалтийских республик наименьшая средняя цена на газ была в Эстонии (4,3 евро за 100 киловатт-часов), в Литве — 4,1 евро и в Латвии 4,5 евро. Наибольшая средняя цена на газ для домохозяйств была зафиксирована в Швеции и составила 12,2 евро. В среднем по Евросоюзу цена на газ для домохозяйств за анализируемый период составила 6,7 евро.