Налоговикам не удалось обанкротить гостиницу в Чебоксарах

Чебоксары, , 13:48 — REGNUM Арбитражный суд Чувашии отказал налоговой службе о введении процедуры банкротства в отношении гостиницы «Веда» в Чебоксарах. Соответствующее решение вынесено 20 мая, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иск о признании несостоятельным (банкротом) подало УФНС по Чувашии к обществу с ограниченной ответственностью «Гостиница «Веда». В обоснование заявления было указано на то, что по состоянию на 13 марта 2019 года задолженность по налоговым платежам составила 734 295 рублей 62 копейки, в том числе долг — 690 531 рублей 10 копеек, пени — 39 774 руб. 42 копейки, штраф — 3 990 рублей 10 копеек. Однако к 14 мая значительную часть суммы удалось погасить: задолженность снижена до 133 200 рублей.

Представитель ответчика просил отказать во введении процедуры наблюдения и прекратить производство по делу в связи с отсутствием признаков банкротства, представив платежные поручения об оплате задолженности. Суд не нашёл «оснований для введения процедуры банкротства». Производство по делу было прекращено.

По данным ЕГРЮЛ, общество было зарегистрировано в 2002 году путём реорганизации. Уставный капитал составляет 3 057 680 рублей. Основной вид деятельность — предоставление мест для краткосрочного проживания.