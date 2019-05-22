Российский электрокар ZETTA «полон сюрпризов»

Москва, , 13:44 — REGNUM Сообщение о скорой готовности к запуску в Тольятти серийного производства городского компактного электрокара ZETTA — позитивная новость для рынка российского электромобилей. У автомобиля современный молодежный дизайн, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт-аналитик АО «ФИНАМ» Алексей Калачев.

«Небольшие габариты, позволяющие парковаться в сложных условиях мегаполиса, достаточный для поездок на работу и обратно запас хода на одной зарядке аккумуляторов, могут сделать этот проект востребованным и успешным», — считает эксперт.

Особенно в городах с развитой зарядной инфраструктурой. И, главное, доступная и конкурентная цена — стоимость электромобиля ZETTA в минимальной комплектации будет начинаться от 450 тыс. рублей, таких цен нет у зарубежных производителей.

«Это не все сюрпризы. Руководство компании утверждает, что эта машина сможет обходиться без руля. Управление электрокаром может осуществляться с помощью планшета, интегрированного в приборную панель. Вот тут неизбежно возникает сомнение, что этот способ окажется удобнее, чем держать в руках «баранку».

Ну и, конечно, вопрос надежности: не хотелось бы оказаться на МКАДе на скорости 100 км/час в ситуации, когда планшет «зависнет» или его программа неожиданно начнет обновляться, с рулем будет как-то спокойнее», — высказал своё мнение Калачев.

Серийный выпуск электромобилей готовится в России

Как сообщало ИА REGNUM, серийный выпуск электромобилей ZETTA начнётся в России до конца 2019 года. На автозаводе в Тольятти (Самарская область) отметили, что конвейер для серийного выпуска электромобиля уже спроектирован.

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