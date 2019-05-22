В преддверии сезона Крым принял более миллиона туристов

Симферополь, , 13:41 — REGNUM С начала 2019 года в Крыму отдохнули более миллиона туристов. Об этом 22 мая журналистам заявил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.

«С начала текущего года на полуострове отдохнули 1 миллион 58 тысяч туристов. Прирост по отношению к прошлому году составил более 20%», — отметил министр.

Но более интересные цифры, по его словам, республике принесли майские праздники — за этот период Крым посетили больше 300 тысяч туристов.

«Это на 40% больше по отношению к прошлому году», — рассказал Волченко.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным МЧС, из 898 санаторно-курортных учреждений Крыма в 2019 году будут эксплуатироваться 610, при этом на данный момент 57 учреждений работают с нарушениями норм пожарной безопасности.

Читайте ранее в этом сюжете: Четыре здравницы Крыма не смогут летом принять детей на отдых