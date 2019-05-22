Удмуртия и Duracell договариваются о развитии системы утилизации батареек

Ижевск, , 13:39 — REGNUM Власти Удмуртии планируют подписать соглашение с ООО «Дюраселл Раша» о сотрудничестве в вопросах увеличения доли утилизированных отходов производства и потребления в республике. Соответствующий проект соглашения опубликован на официальном портале правительства региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В документе уточняется, что компания «Дюраселл Раша» будет оказывать информационную и консультационную поддержку правительству региона в реализации мероприятий, ориентированных на увеличение доли утилизации отходом производства и потребления, «образовавшихся после использования элементов питания на территории республики».

Отдельно указано, что стороны самостоятельно несут расходы. возникающие в связи с реализацией мероприятий в рамках сотрудничества.

Предполагается, что документ будет подписан на три года.

Компания Duracell основана в 1940-х годах. В 2016 году вошла в структуру американской холдинговой компании Berkshire Hathaway, которая является управляющей для большого количества компаний в различных отраслях. Председателем совета директоров Berkshire Hathaway является миллиардер Уоррен Баффет.

Duracell на заводах в разных точках мира выпускает бытовые батарейки, также владеет брендом по производству батареек для профессионального использования. Duracell занимает около четверти мирового рынка батареек.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, контракт с ООО «Спецавтохозяйство» в качестве регионального оператора по обращению с ТКО заключили в апреле 2018 года по итогам конкурса. Стоимость контракта составила 29,5 млн рублей. С 1 января 2019 года региональный оператор приступил к работе.

Тариф был утвержден в конце декабря. Размер платы составляет 98,48 рублей для жителей многоквартирных домов и 95,2 для жителей в индивидуальных домах.

В настоящее время на территории Ижевска, работают два пункта приема отходов, в которые можно сдать отжившие батарейки. Согласно интерактивной карте Гринпис, батарейки можно сдать в контейнеры на улице Холмогорова, 9 и в Редукторном проезде, 16.

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