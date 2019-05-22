Глава Карачаево-Черкесии пообещал повысить зарплаты бюджетникам

Черкесск, , 13:33 — REGNUM Работники бюджетной сферы Карачаево-Черкесии будут получать на 6% больше. Повышение зарплаты им пообещал глава республики Рашид Темрезов в ходе своего ежегодного послания перед парламентариями. Зарплата бюджетникам вырастет уже до конца 2019 года.

Отмечая, что в 2018 году рост среднемесячной начисленной заработной платы в республике составил 111,4%, Темрезов пообещал, что тенденцию к росту власти региона сохранят и в текущем году.

По его словам, рост зарплаты в 2018 году стал возможен благодаря финансовой помощи из федерального бюджета на сумму более 600 млн рублей.

Напомним, по данным Федерального агентства государственной статистики, средняя заработная плата в России в 2018 году составила — 43 445 рублей. В Северо-Кавказском округе отмечается самый низкий уровень средних зарплат среди всех округов РФ — 26 721 рубля.

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При этом средняя номинальная заработная плата в Карачаево-Черкесии не дотягивает даже до этой цифры, составляя по итогам 2018 года 25 264 рубля. По уровню зарплаты республике уступают лишь три ее соседа по Северо-Кавказскому федеральному округу — Дагестан, Ингушетия и Кабардино-Балкария с суммой средних зарплат 24 780, 25 052 и 25 186 рублей соответственно.

Лидером по уровню средней заработной платы оказался Ставропольский край — 28 651 рубля. В Чечне этот показатель составил 25 863 рубля, в Северной Осетии — 26 806 рублей.