Названа число компаний, открывшихся в Южной Корее в I квартале 2019 г

Сеул, , 13:31 — REGNUM В I квартале 2019 года количество новых компаний в Южной Корее сократилось на 12,1%. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства малого, среднего и венчурного бизнеса.

Согласно опубликованным данным, в первом квартале 2019 года в стране насчитывалось 321 748 новых компании, что на 12,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Однако, без учета компаний в сфере недвижимости, количество новых компаний увеличилось на 1,9%.

Известно, что количество компаний, работающих в сфере образования, науки, технологии, связи увеличилось на 4,6%, до 58 694 предприятий, в сфере услуг (гостиницы, рестораны) — на 0,5%, до 43 090 предприятий, в сфере розничной торговли — на 6,5%, до 86 064 предприятий.

Кроме того, 27 231 компания была открыта корпоративными предпринимателями, 294 517 компаний — индивидуальными предпринимателями.

Известно, что количество компаний, которые открыли женщины-предприниматели, сократилось на 14,8%, до 147 839, а компаний, которые открыли мужчины-предприниматели — на 9,7%, до 173 735.