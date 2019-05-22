Банкротство неизбежно? Долги судостроительного завода выросли на 1,5 млрд

г. Сосновка, Кировская область, , 13:13 — REGNUM Финансовое состояние градообразующего предприятия города Сосновки Кировской области — Сосновского судостроительного завода — ухудшилось одним решением суда. Им было удовлетворено требование кредитора о включении в реестр свыше 1,5 млрд рублей долга, при этом 318 млн рублей из них обеспечены залогом. Вопрос перехода к следующему этапу банкротства после наблюдения Арбитражный суд Кировской области должен рассмотреть 28 мая 2019 года; слушания неоднократно откладывались, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Напомним, работники градообразующего предприятия Сосновки, работающего с 1924 года Сосновского судостроительного завода, в апреле 2019 года записали видеообращение к Владимиру Путину, в котором пожаловались на сложное финансовое состояние компании и риск остаться без работы.

Они попросили у президента помочь сохранить завод с почти вековой историей, потому как он находится в предбанкротном состоянии и имеет долги по зарплате. На предприятии работают свыше 200 человек при численности населения города 11 тыс. человек, его производственная деятельность была приостановлена в 2016 году. На сентябрь 2016 года (последние открытые данные), акции завода полностью принадлежали московскому ООО «Финтеко». Учредителями последнего являются Ризван Азарсанов и Петимат Хамхоева.

Предприятие пытались спасти силами госкорпорации «Ростех» через «дочерние» структуры — компании «РТ-Капитал» и Новикомбанк, выделившие крупные финансовые транши, призванные вывести завод из кризиса.

Планировалось, что завод по договору с ФГУП «Росморпортом» построит дополнительно несколько судов. В сентябре 2017 года с ФГУП подписали допсоглашение к договору от 2014 года, по которому ОАО должно было построить и передать не позднее 30.11.2017 года первый лоцмейстерский катер «Виктор Кусков», второй катер «Гидрограф Равдин» и третий катер «Анатолий Климов» — не позднее 31.10.2018 года. Все суда были зарегистрированы в реестре строящихся. Предприятию в качестве аванса и за выполненные работы было уплачено более 762 млн рублей. Первое судно было передано ФГУП, а процент готовности второго катера «Гидрограф Равдин» составил 55%, третьего катера «Анатолий Климов» — 50%. Работы по строительству катеров прекращены в марте 2018 года.

А уже в середине апреля 2018 года в суд поступил иск о банкротстве ОАО. Его подали несколько работников, не дождавшиеся зарплаты. С середины июля 2018 года завод под наблюдением, но к следующему этапу банкротной процедуры пока не перешли — слушания неоднократно откладывали. В деле в качестве кредиторов уже появились обе «дочки» госкорпорации «Ростех».

В мае 2019 года суд также удовлетворил заявление одного из крупных кредиторов завода — ООО «Родекс» — и включил в реестр требование на сумму 1 537 483 969 рублей 31 копейку задолженности и процентов, в том числе 318 076 000 рублей 90 копеек как обеспеченных залогом имущества должника. Требование включено в третью очередь реестра. Именно тот факт, что ещё не рассмотрены притязания этого кредитора, и был препятствием к рассмотрению вопроса о следующем этапе банкротства. Слушания по делу продолжатся 28 мая.