Автомобильный рынок Франции в апреле упал на 0,4%

Париж, , 13:12 — REGNUM Падение французского авторынка в апреле 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года составило 0,4%. Это следует из данных, опубликованных Французской торговой палатой (CCFA).

Всего за апрель 2019 года во Франции было продано 88 197 новых автомобилей (-0,4%).

Лидером продаж на французском рынке в апреле стали авто бренда Peugeot. Их купили 34 117 автолюбителей, что на 1,3% меньше, чем годом ранее. Следом идут машины компании Renault с показателем 31 495 единиц. Здесь мы наблюдаем падение на 6,6% по сравнению с прошлогодним уровнем продаж.

Тройку лидеров замыкают машины автокомпании Citroen. За месяц их было продано 21 874 единицы, что на 28,7% больше, чем в апреле 2018 года. Четвёртое и пятое места заняли машины компаний Volkswagen (12 676 ед.) и Dacia (12 501 ед.) соответственно.

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