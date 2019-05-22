Калужский завод НЛМК произвел семимиллионную тонну стали

Калуга, , 13:07 — REGNUM Электрометаллургический завод «НЛМК-Калуга», запущенный в июле 2013 года на территории индустриального парка «Ворсино» Калужской области, выпустил семимиллионную тонну стали, сообщает 22 мая пресс-служба Агентства регионального развития Калужской области.

Предприятие располагается в непосредственной близости от Москвы, крупнейшего строительного рынка в России. На момент реализации инвестиции в его создание составили 38 млрд рублей, из которых 7,5 были направлены на внедрение передовых экологических технологий.

Мощность завода составляет 1,5 млн тонн стали и 0,9 млн тонн проката в год. Запуск производства позволил создать 1250 новых мест на заводе и 600 рабочих мест на предприятиях обслуживания, а также обеспечить работой смежные бизнесы в Калужской области.

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