В Казахстане повысили доступность кредитования бизнеса

Нур-Султан, , 13:08 — REGNUM Министерство национальной экономики Казахстана увеличило долю кредитования оборотных средств предприятий, занятых в «экономике простых вещей» с 30 до 50%. Об этом 22 мая заявил заместитель министра национальной экономики республики Ермек Алпысов, сообщает издание BNews.

По его словам, для увеличения доступности финансирования бизнеса также введен инструмент гарантирования экономики простых вещей, который реализуется через «дорожную карту бизнеса 2020».

Алпысов добавил, что с 2019 года стали выделяться средства для кредитования компаний, занимающихся «экономикой простых вещей». За четыре месяца 2019 года банки одобрили 28 заявок на сумму 15 млрд тенге ($40 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, 26 марта министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Роман Скляр заявил, что реализация программы кредитования «экономики простых вещей» принесет в бюджет республики 1 трлн тенге ($2,64 млрд).