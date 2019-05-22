GS Retail организовала партнерский семинар по пищевой безопасности

Сеул, , 13:00 — REGNUM Южнокорейская компания GS Retail провела 7-й партнерский семинар на тему безопасности пищевых продуктов для своих сотрудников. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей компании.

По их словам, семинар прошел в 38-этажном небоскребе Parnas Tower, расположенном в районе Каннам-гу города Сеула.

Известно, что в семинаре приняли участие более 150 руководителей супермаркетов GS25 и GS. В рамках мероприятия прошла лекция на тему к обеспечению качества и безопасности пищевых продуктов.

Известно, что компания намерена усилить контроль за качеством и безопасностью продуктов в период с 1 по 30 сентября, когда происходит наибольшее число пищевых отравлений.

«Мы ежегодно проводим семинары на тему безопасности пищевых продуктов, чтобы донести до наших партнеров самую главную мысль о том, что качество и безопасность является самым важным для наших покупателей. Мы сделаем все возможное, чтобы на столы наших клиентов попадали только свежие продукты», — сообщили представители GS Retail.