Среда, 22 Мая 2019 года
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Всемирный банк выделит средства на развитие инфраструктуры в Уганде

Экономика

Изначально в проект по развитию инфраструктуры были включены 14 городов, однако благодаря вкладу Всемирного банка инфраструктуру улучшат ещё в восьми городах

Кампала, 22 мая 2019, 12:55 — REGNUM  Всемирный банк выделит 350 миллионов долларов США на развитие инфраструктуры в городах Лугази, Касесе, Камули, Мубенде, Апак, Китгум, Нтунгамо и Бусиа. Для реализации данного проекта создана Программа поддержки развития муниципальной инфраструктуры Уганды (USMID), передает Daily Monitor Uganda.

Всего в программе участвовали 14 городов, однако благодаря финансированию Всемирного банка общее число возросло до 22.

Координатор проекта USMID в сфере развития землепользования, градостроительства и урбанизации Исаак Мутеньо подчеркнул, что восемь новых городов, попавших в программу, будут получать финансирование уже начиная с этого финансового года.

Мутеньо подчеркнул, что в восьми муниципалитетах будут улучшать дороги, торговые площадки, скотобойни, стадионы и уличное освещение.

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Развитие автотранспортной инфраструктуры
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