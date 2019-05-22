Всемирный банк выделит средства на развитие инфраструктуры в Уганде

Кампала, , 12:55 — REGNUM Всемирный банк выделит 350 миллионов долларов США на развитие инфраструктуры в городах Лугази, Касесе, Камули, Мубенде, Апак, Китгум, Нтунгамо и Бусиа. Для реализации данного проекта создана Программа поддержки развития муниципальной инфраструктуры Уганды (USMID), передает Daily Monitor Uganda.

Всего в программе участвовали 14 городов, однако благодаря финансированию Всемирного банка общее число возросло до 22.

Координатор проекта USMID в сфере развития землепользования, градостроительства и урбанизации Исаак Мутеньо подчеркнул, что восемь новых городов, попавших в программу, будут получать финансирование уже начиная с этого финансового года.

Мутеньо подчеркнул, что в восьми муниципалитетах будут улучшать дороги, торговые площадки, скотобойни, стадионы и уличное освещение.