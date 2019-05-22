Казахстан привлечет компании Сингапура для создания венчурного фонда

Нур-Султан, , 12:49 — REGNUM Казахстан планирует привлечь компании из Сингапура для создания венчурного фонда на $20 млн. Об этом 22 мая заявил председатель правления национального управляющего холдинга «Байтерек» Айдар Арифханов на пресс-конференции в правительстве, сообщает издание BNews.

Он напомнил, что одним из основных направлений деятельности «Байтерек» является поддержка малого и среднего бизнеса. Для этих целей действует фонд развития предпринимательства «Даму» и программа «ДКБ-2020».

Арифханов добавил, что за время действия программы за счет субсидирования поддержано около 13 тыс. проектов, создано 90 тыс. рабочих мест и выпущено продукции на 13,5 млрд тенге ($35,6 млн).

Как сообщал ИА REGNUM, 16 апреля Айдар Арифханов заявил, что через инструменты холдинга «Байтерек» планируется реализовать 470 млрд тенге ($1,24 млрд по курсу на 16 апреля) для поддержки казахстанских производителей.

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