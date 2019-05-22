Удмуртия сократила госдолг за счет досрочного погашения банковского кредита

Ижевск, , 12:43 — REGNUM 20 мая Удмуртия досрочно погасила коммерческий кредит в размере 450 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в минфине республики.

Срок погашения кредит был установлен 7 ноября 2019 года, ставка — 8,5% годовых.

В результате экономия бюджетных средств составила 17,9 млн рублей.

По состоянию на 22 мая, объем государственного долга региона снизился до 46,564 млрд рублей.

Как сообщало ранее ИА REGNUM по состоянию на 1 января 2019 года сумма долговых обязательств республики составляла 47,014 млрд рублей. Таким образом, с начала года задолженность Удмуртии снизилась на 450 млн рублей.

При этом на начало марта и апреля, госдолг республики составлял 50,314 млрд рублей.

По состоянию на 1 мая, объем госдолга республики составил 46,814 млрд рублей. 26 апреля Удмуртия погасила краткосрочный бюджетный кредит в размере 3,5 млрд рублей, за счет чего удалось значительно снизить долг региона.

Глава Удмуртии Александр Бречалов, выступая на сессии Госсовета республики, говорил, что к началу 2020 года планируется снизить госдолг ещё на 971 млн рублей — к 1 января 2020 года объем долговых обязательств республики не превысит 46,043 млрд рублей.

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