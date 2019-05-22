На 17,6% прибавилось свободных денег у граждан РФ в апреле

Москва, , 12:40 — REGNUM В апреле 2019 года у жителей России прибавилось свободных денег на 17,6% по сравнению с мартом. Объём свободных средств в среднестатистической семье составил 27,4 тыс. руб. Такие данные содержатся в исследовании, проведённом холдингом «Ромир».

В марте 2019 года ИДС потерял 4,6%. За месяц ИСД опустился до 22,9 тыс. рублей (количество денег после покупки всех необходимых товаров и оплаты ЖКХ).

В городах-стотысячниках объем свободных денег в апреле составил 20 тыс. руб., в полумиллионниках — 29,8 тыс. руб., что на 18% больше, чем в марте, в мегаполисах — 33,8 тыс. руб. (рост на 10%).

Отмечается, что апрельский показатель Индекса «свободных денег» (ИДС) вышел на самую высокую отметку с начала 2019 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, большинство жителей России (78%) в последние месяцы отмечают, что цены на продукты питания в магазинах выросли.

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