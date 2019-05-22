С перспективными проектами Улан-Удэнского авиазавода ознакомился Сердюков

Улан-Удэ, , 12:45 — REGNUM Улан-Удэнский авиазавод (УУАЗ) без излишней огласки посетил индустриальный директор авиационного кластера компании Ростех Анатолий Сердюков. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе УУАЗ, вместе с главой Бурятии Алексеем Цыденовым он ознакомился с ходом реализации перспективных проектов завода и обсудил вопрос создания в республике технопарка.

Напомним, 13 мая экс-министр обороны Сердюков возглавил совет директоров Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК). Сразу после этого он отправился в поездку по предприятиям корпорации. Помимо Улан-Удэнского предприятия, Сердюков побывал на авиационном заводе в Комсомольске-на-Амуре, Арсеньевской авиационной компания «Прогресс», Новосибирском и Иркутском авиазаводах.

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Как отметили в Ростехе, ключевым целевым ориентиром стратегии авиационного кластера корпорации обозначен ежегодный рост выручки холдингов кластера в среднем на 11,9%. В денежном выражении выручка кластера к 2025 году должна превысить 1,5 трлн рублей.

«Согласно стратегии, предприятия кластера должны нарастить долю на российском рынке авиастроения (двигателе-, вертолето-, агрегатостроение и авионика) до 75% и до 5% — на мировом в соответствующих сегментах к 2025 году», — отметили в пресс-службе компании.

Достичь этих целей, по всей видимости, помогут легкий самолет «Байкал» и вертолет VRT500, к освоению которых готовится Улан-Удэнский завод. По словам управляющего директора предприятия Леонида Белых, для производства востребованной на рынке техники в 2019 году они реализуют инвестиционную программу на сумму в 8 млрд рублей.

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