Авторынок Великобритании в апреле упал на 4,1%

Лондон, , 12:24 — REGNUM Новых легковых авто в Великобритании в апреле 2019 года было продано меньше на 4,1%, чем в апреле 2018 года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Падение продаж машин на британском рынке в апреле 2019 года, Британское общество автопроизводителей и автодилеров (SMMT) объяснило двузначным ростом продаж в апреле 2018 года.

Сообщается, что за период с января по апрель 2019 года объём продаж новых легковых машин в стране составил 862 100 единиц. Это на 2,7% меньше прошлогоднего результата.

Первое место по продажам на автомобильном рынке Великобритании в апреле 2019 года заняли машины американской компании Ford, которая реализовала 18 074 машины. Вторую строчку занимают авто немецкой компанией Volkswagen — 15 161 единица. Тройку лидеров замыкают машины автомобилестроительной компании Audi. В Британии их приобрели 12 454 автолюбителя.

Четвёртое и пятое места занимают соответственно Mercedes-Benz (11 739 ед.) и BMW (10 868 ед.).

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