В России 50% иномарок изготавливается на трех автозаводах

Москва, , 11:56 — REGNUM В 2018 году 50% машин иностранных брендов в РФ было произведено на трех автозаводах. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Всего за прошлый год с конвейеров российских заводов сошло 1,24 млн единиц автомобильной техники иностранных компаний. Из них 622,1 тыс. (50%) была выпущена на трех предприятиях.

Наибольшее количество иномарок в России в 2018 году было произведено на петербургском заводе «Хёндэ Мотор Мануфактуринг Рус». Там за год изготовили 246,5 тыс. машин. Вторую строчку по объёму производства иномарок в РФ занимает калининградское предприятие «Автотор», где произвели 203,4 тыс. единиц авто. Третье место занял тольяттинский АвтоВАЗ (172,2 тыс. шт.).

Напомним, в России работают 29 предприятий, которые осуществляют сборку иномарок. Таким образом, оставшиеся 50% авто в 2018 году были произведены на 26 предприятиях.

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