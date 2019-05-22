В южнокорейской провинции Чолла-Намдо увеличили стоимость проезда на такси

Вандо, Южная Корея, , 12:00 — REGNUM В южнокорейской провинции Чолла-Намдо спустя шесть лет повысили минимальную стоимость проезда на такси. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, с 25 мая минимальная стоимость проезда на такси в узде Коксон, расположенного в провинции Чолла-Намдо, увеличится на 500 вон (~$0,42).

Известно, что минимальная стоимость проезда первых 2 км пути будет увеличена с 3500 вон до 4000 вон ($2,93~$3,34). Далее сумму проезда будет увеличиваться на 160 вон (~$0,13) за каждые 134 метра.

Дополнительная надбавка за проезд в ночное время суток и населенные объекты, находящиеся за пределами уезда, осталась неизменной и составила +20%.

Известно, что в уезде Вандо, также увеличат минимальную стоимость проезда на такси на 16,7% (500 вон, ~$0,42). Минимальную ставку увеличат с 3000 вон до 3500 вон ($2,51~$2,93). За каждые последующие 134 метра стоимость проезда будет увеличиваться на 169 вон (~$0,14).

В уезде Канджин стоимость проезда также увеличат на 500 вон (~$0,42), до 4000 вон (~$3,34).