Компания агромагната не смогла «отсудить» землю Саратовского авиазавода

Саратов, , 11:48 — REGNUM Двенадцатый арбитражный аппеляционный суд оставил в силе вердикт об истребовании земельного участка Саратовского авиазавода площадью 608 кв. м из чужого незаконного владения, тем самым подтвердив факт, что в руки компании, принадлежащей самарскому агробизнесмену, он попал с нарушением закона. Вердикт может быть оспорен в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Арбитражный суд Поволжского округа, но вступил в силу в день принятия, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Напомним, специальная комиссия, созданная по инициативе спикера Госдумы Вячеслава Володина, ведёт работу по возвращению имущества Саратовского авиазавода на баланс РФ. Сам завод после процедуры банкротства в сентябре 2012 года был закрыт, а земельные участки и недвижимое имущество попало в частные руки.

Инициативная группа в составе ветеранов авиазавода, в числе которых Александр Бернадский, собрала материалы, из которых стало очевидно, что имущество предприятия до сих пор федеральная собственность в силу постановления Верховного Совета РФ №3020−1 от 27.12.1991 года, как предприятие оборонного комплекса, выпускающее летательные аппараты и военную продукцию. То есть имущество — земли и недвижимость — с даты вступления постановления в силу, с 16 января 1992 года, из собственности государство не выбывало. Фактически же наделы и объекты оказались в частных руках, причём некоторые участки уже поделены на более мелкие, застроены.

В рамках работы группы управление Росимущества обращается с отдельными исками об истребовании из чужого незаконного владения того, что ещё возможно вернуть. В частности, уже есть положительные решения по нескольким убежищам, что являлись часть корпусов авиапредприятия, и по участкам. Например, в марте 2019 года суд удовлетворил иск ведомства об истребовании надела площадью порядка 608 кв. м. Ответчиком в деле выступало ООО «Геострой-Инвест», чьим единственным собственником является Гамаль Замальдинов, который имеет бизнес-интересы не только в Саратове, но и в Пензе, Самаре, а по итогам 2018 года по версии журнала Forbes он вошёл в тройку самых богатых самарских аграриев, заняв третье место.

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Обжаловать вердикт компания не смогла.

«Решение Арбитражного суда Саратовской области от 13 марта 2019 года по делу №А57−23 480/2018 оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения. Постановление арбитражного суда апелляционной инстанции вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Арбитражный суд Поволжского округа в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме через арбитражный суд первой инстанции», — уточняется в результативной части постановления.

Депутат Госдумы Николай Панков на своей странице в соцсетях отметил, что из 80 участков на территории бывшего авиазавода, что планируется вернуть, судебные иски поданы уже по 48.

«Это участки общей площадью порядка 25 гектар, которые не используются нынешними владельцами. То есть, там не строится жилье, не ведется производство и не расположены объекты соцсферы. Задача, поставленная Вячеславом Володиным, чтобы имущество САЗ служило в интересах наших жителей. Конечно, судебные процессы занимают время, тем более, что собственники подают кассационные и апелляционные жалобы», — уточнил он.