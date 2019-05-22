Стремительная урбанизация представляет проблему для стран Африки — СМИ

Дакар, , 11:48 — REGNUM В Африке южнее Сахары с 1990-х годов удвоилось городское население. К 2016 году оно достигло 400 миллионов человек. В настоящее время 40% жителей стран Африки южнее Сахары проживает в городах, передает VOA Africa со ссылкой на заявления экспертов.

По прогнозу ООН, в следующие 15 лет 10 самых быстрорастущих городов будут находиться в Африке. Однако резкое увеличение числа городских жителей не соотносится с развитием инфраструктуры и производства.

60% городского населения Африки южнее Сахары проживает в трущобах, лишь 25% всех жителей имеют доступ к питьевой воде. Проблему представляют плохая система канализации и невозможность контроля наводнений.

Амаду Диарра, мэр одной из окраин мегаполиса Дакар, видит проблему в управлении переработкой отходов.

Он сообщил, что мусор закапывают, так как в Сенегале нет мусороперерабатывающих заводов. Все отходы Дакара вывозятся на одну свалку.

Мэгги Чазаль, основательница организации «Урбанисты без границ», назвала крупные города Африки местом, где концентрируются экономические и социальные проблемы, в частности трущобы.