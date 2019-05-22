В I квартале 2019 г. в Таджикистане создали 12,7 тыс. новых рабочих мест

Душанбе, , 11:40 — REGNUM Более 12,7 тыс. новых рабочих мест создано в Таджикистане по итогам первого квартала 2019 года. Об этом сообщили в агентстве по статистике при президенте республики.

В ведомстве отметили, что за отчетный период создано 9 тыс. постоянных рабочих мест, 3 тыс. — временных рабочих мест и 818 — сезонных. Кроме того, введено 233 дополнительных и восстановлено 1,5 тыс. рабочих мест.

Большинство рабочих мест создано в сфере сельского, лесного хозяйства и рыболовства. Самый низкий уровень заработных плат именно в этом секторе экономики.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 января 2019 год численность трудоспособного населения Таджикистана составила 2,368 млн человек. Около 45% трудящихся занято в сфере сельского хозяйства, 20,1% — в образовании и 9,5% — в здравоохранении.

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