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Товарооборот Таджикистана со странами СНГ вырос на 5,4%

Экономика

Дефицит торгового баланса со странами СНГ составил $508,7 млн

Душанбе, 22 мая 2019, 11:26 — REGNUM  Товарооборот между Таджикистаном и странами СНГ по итогам первых четырех месяцев 2019 года составил $751,1 млн, что на 5,4% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом сообщили в агентстве по статистике при президенте республики.

В ведомстве уточнили, что на товарооборот со странами СНГ приходится 56,3% от общего объема торговли Таджикистана. Дефицит торгового баланса со странами СНГ составил $508,7 млн.

Товарооборот между Таджикистаном и Россией за отчетный период составил $332,6 млн, с Казахстаном — $277,6 млн, Узбекистаном — $93,3 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января-апреля 2019 года внешний товарооборот Таджикистана составил $1,3 млрд, что на 3,1% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Объем импорта составил $1,015 млрд, экспорта — $320 млн.

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Экономика Таджикистана
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