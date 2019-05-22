Непристойно: экономические рецепты Медведева шокировали экономиста

Москва, , 11:16 — REGNUM Рассуждать об ипотечном кредитовании жителей российского села в условиях, когда у 70% граждан России нет денег на новую бытовую технику, немного непристойно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 мая заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин, комментируя слова премьер-министра России Дмитрия Медведева о необходимости сделать ипотечные и потребительские кредиты доступными для сельских жителей.

«Я сильно шокирован тем, что разговор о жилищной проблеме на селе переходит в русло ипотечного кредитования, — сказал Делягин. — Российское село денег не имеет от слова совсем. Люди, которым не нравится сельское хозяйство сталинских времен, просто не выезжали в «Замкадье» дальше 100 км. Они не видели, что сотворили нынешние либеральные реформаторы. Я поддерживаю Дмитрия Медведева в том, что нужно решать жилищную проблему. Я поддерживаю Дмитрия Медведева в том, что для этого желательно использовать рыночные механизмы, но когда у 10% граждан России нет денег на еду, а ещё у 70% граждан России нет денег на простую бытовую технику, рассуждать в этих условиях об ипотечном кредитовании как способе решения жилищных проблем немного непристойно. Это запредельный уровень цинизма».

Делягин подчеркнул, что в настоящее время в России создана система, при которой нормальный человек не может жить по-человечески.

«В этом смысл той системы, которая создана Дмитрием Медведевым. И рассуждать про жильё в ипотеку в ситуации, когда у большинства людей не денег на текущую жизнь, просто непристойно», — подытожил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Медведев, выступая 21 мая в Воронеже на заседании правительственной комиссии по вопросам агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских территорий, заявил, что ипотечное и потребительское кредитование должны быть доступны для жителей сельских территорий.

Читайте ранее в этом сюжете: Ипотека и потребительские кредиты должны быть доступны для селян – Медведев