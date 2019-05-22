ПНИПУ представил аддитивную технологию создания деталей судостроения

Пермь, , 11:08 — REGNUM Новые технологии проектирования и создания деталей судостроения представили специалисты Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) и компании «Иннфокус» в Северодвинске. Об этом 22 мая сообщает пресс-служба вуза.

Мероприятие прошло на Пятой отраслевой научно-технической конференции «Цифровые технологии проектирования и производства в судостроении» рамках консорциума «Межотраслевой центр компетенций по аддитивным производствам». На конференции начальник управления науки и инноваций ПНИПУ Дмитрий Трушников и заместитель директора по аддитивным технологиям «Иннфокус» Алексей Курчев выступили с докладом о проекте по проектированию и изготовлению крупногабаритных деталей судостроения методом плазменной проволочной наплавки.

В вузе напомнили, что в ноябре 2018 года в целях создания консорциума было подписано соглашение между ведущими предприятиями региона, Пермским политехом и его стартап-компаниями, работающими в области аддитивных технологий. Основная задача, объединившая усилия университета и стратегических партнеров, заключается в повышении уровня компетенций участников, формировании среды развития аддитивных производств для подъема промышленного и экономического потенциала Пермского края.

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