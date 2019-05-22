Элитный магазин Якутска продаёт хамон за 76 тыс. рублей и черешню за тысячу

Якутск, , 11:43 — REGNUM Магазины Якутии продолжают шокировать ценами на продукты питания. На этот раз отличился элитный магазин Якутска, где литр безлактозного молока можно купить за 395 рублей, 125 граммов рукколы стоят 450 рублей, а шпината — 420, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Подборку цен в одном из магазинов Якутска опубликовало ИА SakhaDay. Больше всего шокирует стоимость шестикилограммового хамона — 76 200 рублей. 350 граммов киноа в элитной торговой точке продают за 416 рублей, 250-граммовая банка консервов из кролика, баранины, утки или индейки — 500−600 рублей в зависимости от вида мяса и добавок. Килограмм черешни обойдётся покупателям в 1050 рублей, а 330 мл фруктового йогурта — в 216−282 рубля.

«Дорогие продукты продаются в этом магазине в отдельном закутке, чтобы не смущать обычных покупателей», — подчёркивает издание.

«Значит есть спрос», — комментируют жители республики такие цены в соцсетях.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее посетившие этот магазин покупатели были шокированы ценой кефира в 740−750 рублей в зависимости от уровня жирности. Этот же кисломолочный напиток в Москве стоит 65−85 рублей за литр.

Напомним, ранее в Якутии ценники шокировали в отдалённых труднодоступных населённых пунктах в районах Крайнего Севера. Так, в декабре 2017 года в сёлах Берёзовка и Арагахтах Среднеколымского района Якутии мандарины продавали по цене 800 рублей за килограмм, яйца — по 300 рублей за десяток. А в Олёкминске в декабре 2017 года свежая черешня стоила 3850 рублей за килограмм.