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Саранский телевизионный завод получил заказы на 2 млрд рублей

Экономика

Предприятие изготовит оборудование для сотовых операторов

Саранск, 22 мая 2019, 10:49 — REGNUM  Новые контракты Саранского телевизионного завода позволят выполнить производство оборудования для сотовых операторов на сумму 2 млрд рублей, заявил генеральный директор предприятия Сергей Денисов на встрече с главой Мордовии Владимиром Волковым. Об это сообщила пресс-служба концерна «РТИ Системы».

Таким образом, пояснили в концерне, снижение объемов гособоронзаказа будет компенсировано новыми направлениями производства, что позволит улучшить показатели финансовой стабильности предприятия.

Также Денисов сообщил, что планы минувшего года по 20-процентному росту зарплаты в первом квартале 2019-го выполнены с опережающими темпами. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года средняя заработная плата на телевизионном заводе увеличилась на 26%, а производительность труда выросла в 1,7 раза.

Саранский телевизионный завод — производственное предприятие, входит в группу компаний АО «РТИ». Осуществляет разработку и изготовление продукции для атомной промышленности, нефтегазовой отрасли, агропромышленного комплекса.

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