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Дитрих Цетше ушел с поста председателя правления Daimler AG

Экономика

Теперь концерн возглавит швед Ола Каллениус

Дитрих Цетше ушел с поста председателя правления Daimler AG
Matti Blume
Дитрих Цетше

Берлин, 22 мая 2019, 10:49 — REGNUM  Дитрих Цетше ушел с поста председателя правления концерна Daimler AG. Вместе с его уходом завершается эпоха в истории автопроизводителя, передает немецкий канал n-tv.

На общем ежегодном собрании акционеров в Берлине 21 мая Цетше проводили аплодисментами. Он уступил свое кресло Оле Каллениусу. Инвесторы ожидают, что молодой преемник введет традиционного производителя легковых и грузовых автомобилей в эпоху электродвигателей без потери прибыли и персонала.

Цетше проработал в компании более 40 лет, а возглавил ее в 2006 году. «Доктор Ц» сам стал культовой фигурой со своими знаменитыми на весь автомобильный мир усами. Он принес много нового в жизнь компании, в том числе снял с ее сотрудников офисные галстуки и переодел их в джинсы и кроссовки.

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