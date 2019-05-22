Дитрих Цетше ушел с поста председателя правления Daimler AG

Берлин, , 10:49 — REGNUM Дитрих Цетше ушел с поста председателя правления концерна Daimler AG. Вместе с его уходом завершается эпоха в истории автопроизводителя, передает немецкий канал n-tv.

На общем ежегодном собрании акционеров в Берлине 21 мая Цетше проводили аплодисментами. Он уступил свое кресло Оле Каллениусу. Инвесторы ожидают, что молодой преемник введет традиционного производителя легковых и грузовых автомобилей в эпоху электродвигателей без потери прибыли и персонала.

Цетше проработал в компании более 40 лет, а возглавил ее в 2006 году. «Доктор Ц» сам стал культовой фигурой со своими знаменитыми на весь автомобильный мир усами. Он принес много нового в жизнь компании, в том числе снял с ее сотрудников офисные галстуки и переодел их в джинсы и кроссовки.