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Названо самое продаваемое авто на Украине

Экономика

В апреле 2019 года

Названо самое продаваемое авто на Украине
balsas.it
Авторынок

Киев, 22 мая 2019, 10:44 — REGNUM  Самой продаваемой новой легковой машиной на Украине в апреле 2019 года стал кроссовер KIA Sportage. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

За отчётный период KIA Sportage приобрели 525 украинских автолюбителей. Объём продаж этой модели в апреле 2019 года увеличился почти в 4 раза по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года.

Второе место по продажам на Украине занимает модель французской автокомпании — Renault Duster. Её предпочли 482 украинских водителя. Это на 56% больше, чем годом ранее.

Тройку лидеров замыкает авто японской корпорации — Toyota RAV4. В апреле было продано 384 авто этой модели (+69,2%).

В пятёрку лидеров также попали седан Renault Logan (329 ед.) и кроссовер Hyundai Tucson (172 ед.).

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Авторынок
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