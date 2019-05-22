Предписание ФАС: продаст ли «Роснефть» часть АЗС в Оренбуржье и Башкирии?

Оренбург, , 10:52 — REGNUM АНК «Башнефть» (входит в состав «Роснефти») намерена заказать оценку рыночной стоимости 186 заправок в Башкирии и Оренбургской области. Оценка проводится в рамках предпродажной подготовки АЗС и должна быть готова к конце лета 2019 года, сообщает издание «Коммераснтъ».

Согласно материалам, опубликованным на сайте закупок «Роснефти», список из 186 АЗС на оценку может быть дополнен и изменен в пределах 10% от общей суммы.

По данным информресурсов, в числе готовящихся к продаже АЗС три недействующих и 25 законсервированных бензоколонок, 18 заправок в Оренбургской области. По состоянию на 31 марта сбытовая сеть «Башнефти» состояла из 544 АЗС.

Стоит отметить, в 2016 году ФАС одобрила ходатайство ПАО «НК «Роснефть» о приобретении голосующих акций ПАО «АНК «Башнефть», но выдала предписание с определенными требованиями. Компания должна продать автозаправочные станции в тех регионах, где совокупная доля на розничных рынках моторного топлива ПАО «НК «Роснефть» и ПАО «АНК «Башнефть» превысит 50%.

В пресс-службе «Башнефти» сообщили, что «совместная с ФАС работа по уточнению доли рынка и определению уровня необходимого снижения присутствия компании в регионах продолжается».

По мнению экспертов, из-за низкого спроса на розничные активы исполнение предписания может оказаться формальностью: заправки, скорее всего, никто не купит. Компания будет исправно исполнять требование ФАС, пытаясь продать свои активы, однако из-за низкого спроса попытка может оказаться тщетной — АЗС, которые готовили к продаже, останутся у прежнего собственника. Опыт формального исполнения предписания уже имеется, когда нефтяная компания продавала более сотни АЗС «ТНК-ВР», но смогла реализовать только 14 заправок. Последовало возбуждение административного производства, а затем его закрытие — за отсутствием состава нарушения. Сценарий может повториться, — сообщает издание «Коммерсантъ».