Сеул, , 10:37 — REGNUM Представители финсектора Эстонии, Латвии и Литвы посетят Южную Корею в период с 22 по 29 мая. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Korea Growth Investment Corporation.

По их словам, делегация, состоящая из 14 представителей финансовых учреждений трех стран, посетит Южную Корею по просьбе Европейского банка реконструкции и развития в рамках программы Korea Knowledge Sharing-Korea Growth Ladder fund.

Известно, что прибалтийская делегация также посетит Korea Fintech Week 2019, которая пройдет в период с 23 по 25 мая, чтобы узнать о тенденциях и финансовых технологиях Южной Кореи, а также прочесть лекцию о финансовых тенденциях Эстонии, Латвии и Литвы.

Также в период с 24 по 27 мая, делегация также встретится с представителями Комиссии по финансовым услугам, компании Korea Growth Investment Corporation, Корейской биржи и Korea Financial Investment Association.

Известно, что Korea Growth Investment Corporation будет активно поддерживать создание и рост банковских систем в странах Прибалтики, а также искать пути дальнейшего обмена и сотрудничества между странами и Европейского банка реконструкции и развития.