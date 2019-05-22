Танзании предоставили $55 млн на развитие сельского хозяйства

Дар-эс-Салам, Танзания, , 10:30 — REGNUM Международный фонд развития сельского хозяйства (IFAD) выделил 127,3 миллиардов танзанийских шиллингов (около 55,3 миллионов долларов США) на финансирование трехгодичного сельскохозяйственного проекта в Танзании. Реализация проекта начнется в следующем году, передает газета Nipashe.

Президент IFAD Гилберт Хунгбо 20 мая провел переговоры с президентом Танзании Джоном Магуфули в доме правительства в Дар-эс-Саламе. Хунгбо высоко оценил достижения Танзании в сфере экономического развития.

Глава IFAD отметил важность инвестиций, нацеленных на создание постоянных источников дохода для граждан страны и развитие устойчивых основ для самообеспечения наций.

Хунгбо также выразил надежду на то, что проект, профинансированный IFAD, будет реализован наилучшим образом, так как в Танзании господствуют «мир и порядок», а власти уделяют особое внимание развитию страны.

Президент Магуфули поблагодарил IFAD за предоставленные средства и заверил Хунгбо в том, что Танзания заинтересована в укреплении отношений с фондом развития сельского хозяйства.

Президент Танзании дал постановление министерству сельского хозяйства не откладывать реализацию проекта и выбрать области, хозяйству которых больше всего необходимы дополнительные капиталовложения.