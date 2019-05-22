Сеул и Тюмень договорились построить детский парк и центр для пожилых

Тюмень, , 10:20 — REGNUM В Тюмени компании из Южной Кореи планируют построить центр для пожилых людей и образовательный детский парк. Меморандумы между строительными компаниями был подписан при содействии почетного консула Республики Корея в Тюмени Игоря Самкаева в Сеуле в начале мая 2019 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе консульства.

Первый меморандум был подписан между ООО «Инвест-Групп» и корейской компанией ООО «Эйч Эс энд Кей» о строительстве Общественно-культурного центра для пожилых людей в Тюмени. Центр будет похож на пансион с различными программами пребывания, включающим не только медицинское наблюдение, а также организацию досуга и занятости пожилых людей. Пенсионеры здесь будут жить в комфортабельных условиях.

Второй меморандум подписан между тюменской девелоперской компанией ООО «СтройИнвестТехнологии» и южнокорейской MILESEUM Co. Ltd. о строительстве тематического образовательного детского парка. Там дети смогут попробовать себя в профессиях мечты, где условия максимально приближены к реальным. Предполагается обустройство площадок по 60 специализациям. Пробовать себя в профессиях дети будут под руководством профессиональных инструкторов и аниматоров.