Продажи новых автомобилей на Украине выросли на 4%

Киев, , 10:22 — REGNUM Объем продаж новых легковых машин на Украине в апреле 2019 года вырос на 4% по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Всего за месяц на Украине было продано 6,8 тыс. новых авто. Этот показатель выше прошлогоднего на 3,9%.

Лидирует на украинском рынке авто французского автопроизводителя Renault. В апреле 2019 года компания реализовал 1 175 машин. Это на 60,5% больше, чем годом ранее.

Следом идут машины японской корпорации Toyota. Продажи автомобилей японского автопроизводителя увеличились на 19,3%, до 975 единиц.

Тройку лидеров замыкают корейские машины автопроизводителя KIA (636 шт.). Здесь наблюдается существенный рост более чем в 2 раза.

Пятое и четвёртое места заняли машины компаний Nissan (432 ед.) и Hyundai (370 ед.).

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