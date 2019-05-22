Названы пять самых высокооплачиваемых вакансий мая

Москва, , 09:37 — REGNUM Вакансия батлера — управляющего домашним хозяйством, дворецкого — возглавила список наиболее высокооплачиваемых вакансий мая в России. Работодатели готовы платить от 200 тыс. до 500 тыс. рублей в месяц, пишет 22 мая «Российская газета» со ссылкой на портал Работа.ру.

На должность батлера может претендовать человек, не менее трех лет работавший в VIP семьях в Европе или Арабских Эмиратах. Другие требования: знание русского и английского языка, водительский стаж более пяти лет, навыки управления персоналом, составления бюджета и организации семейных мероприятий.

На втором месте — вакансия водителя с личным автомобилем грузоподъемностью от 10 до 20 тонн. За доставку грузов по Москве и области работодатель готов платить от 200 тыс. до 360 тыс. в месяц.

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Третья высокооплачиваемая вакансия — няня-воспитатель для проживающей в США русской семьи. За 300 тыс. рублей в месяц гувернантке с педагогическим образованием предстоит полностью ухаживать за двумя четырехлетними детьми.

Зарплату от 100 тыс. до 210 тыс. рублей предлагают мастеру по ремонту телевизоров, который умеет чинить современную технику. На пятом месте — вакансия менеджера по открытию заведений в сегменте HoReCa — общественного питания и гостиничного хозяйства. Такому сотруднику предлагают от 100 тыс. до 300 тыс. рублей в месяц.

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