Воронежский механический завод признан лучшим предприятием региона

Воронеж, , 09:34 — REGNUM Воронежский механический завод — филиал АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» стал «Лучшим промышленным предприятием Воронежской области» в 2018 году, сообщила пресс-служба завода.

Награждение победителей регионального конкурса состоялось в ходе XII Воронежского промышленного форума на территории индустриального парка «Масловский». Диплом и награду руководителю предприятия Сергею Ковалеву вручил заместитель председателя правительства Воронежской области Артём Верховцев.

«За прошлый год нам удалось более чем в два раза нарастить объемы производства и получить новые серьезные заказы на гражданскую продукцию. В настоящее время данное производство ВМЗ полностью загружено для исполнения договорных обязательств 2019 года: введены дополнительные производственные мощности и укомплектован штат рабочих — люди работают в две смены. Основные направления — это производство оборудования для нефте‑ и газодобычи для компаний «Газпром», «Лукойл», «Новатэк» и изделия железнодорожной техники для структур «Трансмашхолдинга», — сообщил Ковалев. — Всего на сегодняшний день доля гражданской продукции составляет порядка 36%. Номенклатура включает более 200 наименований».

Ранее ВМЗ наладил серийный выпуск титановых шаробаллонов для ракет-носителей «Ангара».

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