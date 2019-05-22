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Назван апрельский лидер продаж на авторынке Дальнего Востока

Экономика

Среди новых легковых машин

Москва, 22 мая 2019, 09:35 — REGNUM  Первое место по продажам среди новых легковых машин на Дальнем Востоке в апреле 2019 года занимает автомобиль из Южной Кореи — KIA Rio. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Продажи этой модели в апреле 2019 года увеличились почти в 4 раза по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года. В количественном выражении они составили 115 единиц.

На второе место опустился предыдущий чемпион продаж — внедорожник Toyota Land Cruiser Prado. Его за месяц купили 114 автолюбителей.

Тройку лидеров замыкает Hyundai Creta с результатом в 111 проданных авто.

В пятёрку самых продаваемых машин дальневосточного рынка попали японский кроссовер Toyota RAV4 (102 ед.) и российский внедорожник LADA 4×4 (72 ед.).

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