Среда, 22 Мая 2019 года
09:44:30 МСК

В Южной Корее зафиксировали повышение цены на свинину и мясо птицы

Экономика

Стоимость макаронных изделий также увеличилась на 1,8%

В Южной Корее зафиксировали повышение цены на свинину и мясо птицы
Иллюстрация: Avito.ru
Мясо

Сеул, 22 мая 2019, 09:32 — REGNUM  В Южной Корее увеличились цены на любимые продукты и блюда жителей страны. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, в апреле 2019 года стоимость курицы увеличилась на 7,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Известно, что стоимость куриного мяса начала увеличиваться с прошлого года, однако с 2009 по 2018 года стоимость курицы не превышала 10 тыс. вон (~$8,36). В мае прошлого года стоимость курицы увеличилась на 2%, с июня по октябрь 2018 года — на 3%, в ноябре — на 5,6%, в результате чего стоимость курицы увеличилась на 1000−2000 вон ($0,84~$1,67).

Кроме куриного мяса, стоимость свинины подскочила на 8,8%, кимпаба — на 5,9%, жареных рисовых клёцок ттоккпокки — на 5%, рамёна — 4,3%, супа с лапшой и морепродуктами чампон — на 4,1%, блюда из лапши с соусом, мясом и овощами чаджамен — на 4%, блюда из холодного супа-лапши с овощами и мясом нэнмён — на 4%.

Также стоимость макаронных изделий увеличилась на 1,8%.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Инфляция
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить