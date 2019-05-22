В Южной Корее зафиксировали повышение цены на свинину и мясо птицы

Сеул, , 09:32 — REGNUM В Южной Корее увеличились цены на любимые продукты и блюда жителей страны. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, в апреле 2019 года стоимость курицы увеличилась на 7,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Известно, что стоимость куриного мяса начала увеличиваться с прошлого года, однако с 2009 по 2018 года стоимость курицы не превышала 10 тыс. вон (~$8,36). В мае прошлого года стоимость курицы увеличилась на 2%, с июня по октябрь 2018 года — на 3%, в ноябре — на 5,6%, в результате чего стоимость курицы увеличилась на 1000−2000 вон ($0,84~$1,67).

Кроме куриного мяса, стоимость свинины подскочила на 8,8%, кимпаба — на 5,9%, жареных рисовых клёцок ттоккпокки — на 5%, рамёна — 4,3%, супа с лапшой и морепродуктами чампон — на 4,1%, блюда из лапши с соусом, мясом и овощами чаджамен — на 4%, блюда из холодного супа-лапши с овощами и мясом нэнмён — на 4%.

Также стоимость макаронных изделий увеличилась на 1,8%.