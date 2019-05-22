В Хабаровском крае запретили промышленный лов лосося на Амуре

Хабаровск, , 09:25 — REGNUM Лососевая путина на реке Амур в Хабаровском крае запрещена в 2019 году. Запрет связан с намерением властей уберечь рыбные запасы на реке, которые уже изрядно истощены. Рыбаков-любителей запрет не коснётся, но у рыбопромысловых предприятий и КМНС могут возникнуть серьёзные проблемы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Дальневосточный промысловый совет принял решение о запрете промышленного лова лосося на реке Амур в летний период. Запрет касается рыбопромысловых компаний и общин КМНС.

Инициатором запрета стало правительство Хабаровского края, обеспокоенное снижением запасов лосося в реке Амур. Резкое сокращение популяции лосося в Амуре фиксируется с 2016 года.

В Хабаровском крае по этому поводу выражают тревогу многие.

На сегодняшний день в крае работают 150 предприятий, ведущих промысел на Амуре. Это преимущественно представители малого и среднего бизнеса. Многие из этих предприятий являются градообразующими. Также десятки промысловых предприятий созданы на базе общин КМНС, для которых рыба — традиционный вид пищи, а её добыча — традиционный вид промысла.

Надо отметить, что КМНС стали первыми, кто предложил ограничить лов лосося в Амуре. Предлагались такие меры, как запрет на использование донных и ставных сетей, увеличение расстояния между лодками, выполняющими сплав, и другие ограничительные меры. При этом инициаторы ограничения отдельно оговаривали, что не должно быть ухудшения условий традиционного рыболовства, потому, что это может лишить дохода более чем 2 тыс. человек.

Однако о полном запрете летней путины на Амуре речь не шла.

Не всё пока ясно и с осенней путиной. Рыбохозяйственный совет предложил в Хабаровском крае для предприятий оставить добычу только в двух районах: Николаевском и Ульчском, которые должны получить 60% и 40% соответственно от выделенных объёмов. В остальных районах лов лосося осенью предлагается разрешить опять же только рыбакам-любителям.

Правительство Хабаровского края не согласилось с такими предложениями. Его позиция — снизить объёмы промышленного лова в Николаевском района до 25−30%, остальное распределить между всеми районами по Амуру.

Единого мнения и решения по осенней путине пока нет.

Запрет на летнюю путину на Амуре, по мнению многих жителей края, может привести к разгулу браконьерства, поскольку спрос на лосося никуда не денется, а в условиях дефицита, который возникнет из-за запрета, он только возрастет. При этом штатная численность рыбоохраны оставляет желать лучшего. Есть у жителей сомнения и по поводу губернаторской программы «Доступная рыба» — откуда взять доступную рыбу, непонятно.

Как сообщало ИА REGNUM, за запрет промысла летней кеты на Амуре выступали рыбопромышленные предприятия Хабаровского края. Цель запрета — сохранение популяции этого вида лосося. Но о полном запрете речь опять же не шла.