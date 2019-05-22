Росавтодор выделяет 9,3 млрд рублей на сельские дороги в 2019 году

Москва, , 09:16 — REGNUM Более 9 млрд рублей пойдут в 2019 году на строительство дорог к сельским поселениям и объектам сельскохозяйственного производства. Средства выделяет Росавтодор, говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что в 2015 — 2018 годах в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий» на строительство дорог было выделено более 25,2 млрд рублей. За этот период построено почти 2,5 тыс. км региональных и местных дорог.

В текущем году с аналогичной целью регионы получат субсидии в размере 9,3 млрд рублей. До конца года запланировано строительство 770,8 км сельских автодорог. Среди них — 149 дорог к социально значимым объектам в населенных пунктах и 72 участка, ведущие к сельхозпредприятиям.

Как сообщало ИА REGNUM глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев назвал стоимость реализации мероприятий в рамках госпрограммы комплексного развития сельских территорий до 2025 года: она составит 2,2 трлн рублей. С учетом действующих программ финансирование оценивается примерно в 5,9 трлн рублей. Средства пойдут на инженерную инфраструктуру, дороги, улучшение жилищных условий и инфраструктуру культуры, спорта, здравоохранения, образования.

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