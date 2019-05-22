Парламент Казахстана одобрил закон о регулировании финансовых рынков

Нур-Султан, , 09:08 — REGNUM Депутаты Мажилиса (нижней палаты парламента) Казахстана одобрили в первом чтении законопроект по вопросам регулирования финансового рынка и микрофинансовой деятельности, сообщает 22 мая агентство «Казинформ».

Законопроект депутатам представил председатель Национального банка республики Ерболат Досаев. По его словам, законопроект предлагает создать независимый орган регулирования финансового сектора.

Согласно документу, функции регулирования финансового рынка планируется передать агентству по регулированию и развитию финансовых рынков. Часть функций Нацбанка планируется передать новому агентству, добавил Досаев.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 мая заместитель председателя Национального банка Казахстана Олег Смоляков заявил, что функции регулирования финансового рынка в Казахстане планируется передать новому органу.

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