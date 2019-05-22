Среда, 22 Мая 2019 года
09:06:00 МСК

Суд взыскал с «Юнипро» более 24 млн рублей по иску «Русала»

Экономика

Также был расторгнут договор между компаниями

Суд взыскал с «Юнипро» более 24 млн рублей по иску «Русала»
Falkenpost
Фемида

Москва, 22 мая 2019, 08:53 — REGNUM  Арбитражный суд Москвы взыскал с энергетической компании «Юнипро» более 24 млн рублей по иску Новокузнецкого алюминиевого завода «Русал» и расторгнул договор между компаниями, сообщает пресс-служба суда.

Ранее арбитражный суд зарегистрировал четыре иска от Братского алюминиевого завода, Новокузнецкого алюминиевого завода, Саяногорского алюминиевого завода и «Русал Энерго» (все входят в структуру «Русала»).

Компании просили суд расторгнуть договор о предоставлении мощности и взыскать с «Юнипро» неосновательное обогащение. Речь идет о возвращении оплат по договору за период с 1 февраля 2016 года, когда на третьем энергоблоке Березовской ГРЭС (строила «Юнипро») произошел пожар, по 31 октября того же года, когда было признано, энергоблок не генерирует мощность.

В «Русале» заявили, что владелец энергоблока несвоевременно выявил дефекты в проекте и при строительстве, в результате чего и произошел пожар.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Судебная система
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить