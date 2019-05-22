В Курганской области на 9 предприятиях зарплата выше средней по региону

Курган, , 09:23 — REGNUM В Курганской области региональное отделение «Российского союза промышленников и предпринимателей» насчитало пять заводов с высокой зарплатой. Рейтинг составлен по уровню средней номинальной зарплаты за 2018 год, сообщает портал 45.ru.

Самый высокий уровень средней номинальной начисленной зарплаты в диапазоне от 37 до 47 тысяч рублей наблюдается на предприятиях «Курганстальмост», «Далур», «Велфарм», «Завод ограждающих конструкций» (Шадринск), «Курганприбор».

От 33 до 37 тысяч рублей в 2018 году в среднем получали работники «Синтеза», «Шадринского завода металлоконструкций», «Кургандормаше», «Курганмашзаводе».

Зарплату в диапазоне от 22 до 32 тысяч рублей получали сотрудники предприятий «Бентонит» КАВЗ, «Катайский насосный завод», «Старт», «Шадринский электродный завод».

Напомним, что средняя заработная плата федеральных чиновников в Курганской области по данным Росстата составила в 2018 году 37 477 рублей, региональных — 40 510, муниципальных — 24 287 рублей. Средняя заработная плата в регионе в целом составила в 2018 году 30 471 рубль.

Отметим, что по данным горадминистрации Кургана, среднемесячная заработная плата работников крупных и средних организаций за январь — февраль 2019 года составила 32 988 рублей.

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