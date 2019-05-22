В России обновят систему расчета инфляции

Москва, , 08:33 — REGNUM Федеральная служба государственной статистики (Росстат) в первом квартале 2020 года представит проект новой методики расчета инфляции, сообщают 22 мая «Известия» со ссылкой на главу ведомства Павла Малкова.

По его словам, сбор сведений для расчета инфляции планируется сделать полностью автоматизированным, в настоящее время переговоры об этом уже ведут с ритейлерами, в том числе с X5 Retail Group.

На сегодняшний день в России данные для расчета индекса потребительских цен собирают вручную — специалисты ходят по магазинам и выписывают цены. Новый способ повысит объективность данных. Вместе с тем отмечается, что сроки внедрения новой модели пока неизвестны.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2018 года министерство финансов предъявило претензии к применяемым в Росстате методикам расчетов. Отмечалось, что Росстат ведет подсчеты показателей вручную.

Ранее сообщалось, что Росстат переходит на новую методику расчета доходов граждан России.

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