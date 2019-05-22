Дочерняя компания Doosan Group подписала меморандум о взаимопонимании с MCV

Чханвон, Южная Корея, , 08:36 — REGNUM Представители южнокорейской тяжелой промышленной компании Doosan Heavy Industries & Construction подписали меморандум о взаимопонимании с представители американской энергетической компанией MCV. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

По их словам, подписание документа состоялось в штаб-квартире компании Doosan Heavy Industries & Construction, расположенной в городе Чханвон, между генеральным директором MCV Доилом Банеби (Doyle Beneby) и главой сегмента услуг Ли Хви Джиком.

Обе компании будут сотрудничать в сфере услуг, таких как техническое обслуживание газовых турбин и других. Кроме того, компании планируют принять участие в совместном производстве гибридной энергии.

Известно, что в 2018 году представители дочерней компании Doosan Turbomachinery Services подписали соглашение с представителями MCV на поставку деталей для газовой турбины и предоставление технического обслуживания.