Бензин марки АИ-92 в Казахстане подешевел за год на 8%

Нур-Султан, , 08:32 — REGNUM Розничная цена на бензин марки АИ-92 в Казахстане по состоянию на 1 мая 2019 года составила 148,3 тенге (25,2 рубля) за литр, что на 8% меньше, чем годом ранее. Об этом 22 мая сообщает аналитический портал Ranking со ссылкой на данные комитета по статистике министерства национальной экономики.

Бензин марки АИ-95 подешевел на 5,3%, до 168,8 тенге (28,7 рубля) за литр. Стоимость бензина АИ-98 снизилась до 191,8 тенге (33,7 рубля) за литр, что на 3% меньше, чем 1 мая 2018 года.

Дизельное топливо подорожало на 16,3%, до 191,8 тенге (32,6 рубля) за литр, а зимний вариант дизтоплива — на 23%, до 259,3 тенге (44,1 рубля) за литр.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 апреля руководитель отдела управления энергетики и ЖКХ Западно-Казахстанской области Беймбет Мусин заявил, что за три месяца 2019 года бензина марки АИ-95 в регионе подешевел на 3,5%, до 140 тенге (23,8 рубля) за литр.

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